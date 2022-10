Sondaggi politici, Giorgia Meloni continua a crescere nei consensi: FdI è al 26,4%

Sondaggi politici - Giorgia Meloni conferma il gradimento alto anche nei sondaggi commissionati a due settimane dalle elezioni politiche 2022 che si sono svolte lo scorso 25 settembre. FdI guadagna ancora consensi. Il sondaggio è stato eseguito dall'Istituto Demos per il quotidiano La Repubblica e in sostanza conferma che il partito guidato da Giorgia Meloni continua a crescere: dal 25 settembre ha guadaganto lo 0,3% , passando così dal 26,1% al 26,4%.

La fiducia in Meloni nell'ultimo mese è ulteriormente aumentata: è arrivata al 53%: ben 12 punti in più rispetto a un mese fa. Stacca Giuseppe Conte di 10 punti, distanzia Silvio Berlusconi ed Emma Bonino di 20 punti e Matteo Salvini di 22 punti. Il più apprezzato in assoluto? Mario Draghi. La fiducia verso il premier uscente è del 63%, ben 10 punti sopra la premier in pectore.

Sale anche il MoVimento Cinque Stelle che arriva al 16,8%. Mentre il Partito Democratico si attesta sotto il 18%. Le altre forze politiche (Azione e Iv, Europa Verde, Sinistra italiana e + Europa) tengono o crescono di poco.

La formazione di Calenda e Renzi conferma il 7,8%.

Totoministri, Matteo Salvini rinuncia all'Interno, la Camera alla Lega. Berlusconi rilancia Casellati alla Giustizia, ipotesi Visco all’Economia