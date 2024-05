L’inizio di questa campagna elettorale non sembra aver modificato sensibilmente lo scenario politico italiano: è questo che emerge dalla Supermedia dei sondaggi di YouTrend per Agi, l’ultima prima del blackout che vieterà la pubblicazione di nuovi dati.

Tuttavia, uno sguardo a più ampio raggio ci mostra tendenze che iniziano a delinearsi, e che suggeriscono come le ultime due settimane possano riservare sorprese, come spesso è accaduto in passato in occasione delle elezioni europee.

Il primato

Fratelli d’Italia continua a guidare nettamente, con un dato medio superiore al 27%. La sua spinta propulsiva, però, sembra essersi arrestata, dopo anni di rapida ascesa: la luna di miele del governo con gli elettori è ormai finita, ma lo stato di salute del partito di Giorgia Meloni è ancora buono.

Difficilmente potrà raggiungere i successi del Pd di Renzi nel 2014 e della Lega salviniana del 2019, con il primo oltre il 40% dei consensi e il secondo al 34: da un lato, i sondaggi mostrano dati molto stabili e ben lontani per i Fratelli d’Italia, dall’altro tuttavia va sottolineato come anche per gli altri due partiti, a poco più di due settimane dal voto, non vi fosse un diffuso sentore di trionfo. Dipenderà molto da una possibile polarizzazione, dalla mobilitazione della base di FdI, da un eventuale voto utile verso i partiti maggiori.

Il margine

Ben staccato ma con un chiaro trend positivo il Partito Democratico, in assoluto la lista che cresce di più rispetto alla precedente Supermedia, arrivando oggi a toccare il 21%. Anche il Pd punterà molto sulla polarizzazione e la ricerca di un po’ di voto utile, per ridurre ulteriormente il margine dal partito della premier. Una sfida che, giorno dopo giorno, sembra meno improba per i democratici.

Il trend del MoVimento 5 Stelle è invece più stabile, fermo a ridosso del 16%. L’incognita sull’esito del voto per i pentastellati sarà la distribuzione territoriale dell’affluenza: con la concentrazione dei consensi del MoVimento nel meridione, un basso numero di votanti nella circoscrizione sud potrebbe essere indice di insuccesso elettorale, per questo forse il loro dato sarà quello maggiormente correlato al dato complessivo dell’affluenza. Il grande obiettivo di Conte, ovvero il primato all’interno di una coalizione di sinistra allargata, sembra oggi essere lontano.

Gli alleati

A seguire, all’interno del centrodestra c’è una grande sfida tra alleati per il quarto posto assoluto (e il secondo nella coalizione): Lega e Forza Italia sono sostanzialmente appaiati, con una tendenza leggermente più positiva per i primi, forti di un dato medio dell’8,7% contro un 8,5% di Forza Italia. Questa situazione di parità statistica è comunque più positiva per gli azzurri che per il Carroccio, che perderà buona parte dei propri eurodeputati, visto il crollo rispetto alle scorse Europee.

La leadership della coalizione rimane saldamente nelle mani di Giorgia Meloni, ma il trend di recupero di Forza Italia negli ultimi mesi non va trascurato, e darà maggior forza al Ppe, che con ogni probabilità rimarrà il primo gruppo europeo davanti ai Socialisti e Democratici.

Decimali decisivi

Ci sono poi tre grandi incognite, dal cui dato dipenderà il totale degli eletti degli altri partiti: nell’ordine, gli Stati Uniti d’Europa, l’Alleanza Verdi Sinistra e Azione.

I primi, dopo una buona partenza, hanno condotto una campagna su una sorta di piano inclinato, con una discesa piuttosto costante nei sondaggi, dal 5,2% iniziale all’attuale 4,4%, che li porta ad affrontare le elezioni con ottimismo ma senza garanzia statistica di superamento della soglia.

A un decimale di distanza, con un dato medio del 4,3%, troviamo l’Alleanza Verdi Sinistra, mentre Azione, con il 3,9%, si trova a ridosso dello sbarramento.

Più lontani Libertà e Pace, Terra, Dignità. Il raggiungimento della soglia da parte dei tre partiti vicini al 4% non è affatto irrilevante: dal loro risultato infatti dipenderà la distribuzione dei seggi. Rimanere al di sotto dello sbarramento, infatti, impedirebbe alle tre liste di accedere al Parlamento Europeo, rafforzando quantitativamente gli eletti dei partiti maggiori.

Voto utile e preferenze

Dunque, in uno scenario parzialmente cristallizzato, ci si muove con poche certezze, in una campagna elettorale che non sembra scaldare gli italiani, i quali, come sempre, si approcciano a questo voto guardando prima di tutto alla politica interna. Storicamente, le Europee hanno spesso riservato grandi sorprese, celebrando trionfi inattesi o tonfi repentini. I numeri degli ultimi mesi, molto stabili, sembrano iniziare a muoversi, segno che la campagna sta entrando nel vivo. Interverranno diversi, nuovi fattori, come la polarizzazione, il voto utile, la mobilitazione, l’astensionismo, e infine il fattore-preferenze, un fenomeno carsico, non intercettabile dai sondaggi, ma non per questo meno rilevante.