Eppur si muove. Al settimo mese di navigazione il governo Meloni oscilla nei sondaggi. Cresce Fratelli d'Italia insieme a Forza Italia, subisce un lieve calo invece la Lega di Matteo Salvini. Mentre all'opposizione il Partito democratico targato Elly Schlein inizia una lenta scalata e guadagna punti.

I NUMERI

E' la fotografia dell'ultima rilevazione di Swg. E i numeri rimbalzano più del solito tra le segreterie di partito perché anticipano non solo la sfida delle elezioni amministrative, in programma tra dieci giorni, ma anche e soprattutto la lunga corsa che porterà alle elezioni europee nella primavera del 2024.

Le cifre, per cominciare. FdI risale la china e guadagna lo 0,1% attestandosi al 28,7%. Insomma il partito della premier Giorgia Meloni resta saldamente in vetta e con un netto distacco sugli altri. E arresta per ora il calo di consensi - sia pure misurato - registrato negli scorsi mesi. Governare stanca, si sa, anche se il partito dei conservatori italiani non si è mai davvero allontanato, finora, dall'exploit di settembre.

IL CENTRODESTRA

Forza Italia cresce e questa è sì una novità. Più 0,2% per il partito di Silvio Berlusconi che arriva a quota 6,8% e recupera parte dei consensi persi nei sondaggi dal 25 settembre. E certo la risalita ha anche a che fare con il ricovero del leader e fondatore che ha catalizzato l'attenzione pubblica sulla creatura politica, pronta a rilanciarsi con una kermesse a Milano il 5 maggio, presenti in forze i vertici del Partito popolare europeo guidato da Manfred Weber.

Lieve flessione invece per la Lega, meno 0,3%. Il Carroccio si ferma al 9%, comunque una tacca sopra il risultato delle politiche. La svolta governista di Salvini, ultimamente più concentrato sui dossier del ministero dei Trasporti che sugli affari di partito, non è fatta per macinare i consensi. Ma la doppia campagna in arrivo, quella lampo per le amministrative e poi la marcia verso il voto europeo, potrebbe invertire il trend.

IL FRONTE PROGRESSISTA

Sorride Elly Schlein: il Pd fa un balzo record da quando la segretaria outsider ha preso posto al Nazareno. Quasi mezzo punto, 0,4%, serve ai dem per sfiorare quota 21,4%. Lavoro, migranti e Pnrr. La linea più barricadera imboccata dai democratici aiuta nei sondaggi. Dove invece non sembra aver lasciato il segno il polverone mediatico (e politico) intorno alle scelte "armocromiche" di Schlein.

Accusa il protagonismo della segretaria dem il Movimento Cinque Stelle: la squadra di Giuseppe Conte incassa un meno 0,3% e si ferma al 15,3%. In calo anche quel che resta del Terzo Polo, il rassemblement centrista imploso dopo la scissione (ma non ancora in Parlamento) e la litigata furente dei leader Carlo Calenda e Matteo Renzi. I rispettivi partiti, Azione e Italia Viva, perdono un decimo di punto ciascuno, attestandosi al 4,3% e al 2,5%.