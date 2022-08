Nessuna sorpresa (o quasi). Perché se è vero che la coalizione di centrodestra rimane in testa anche nei sondaggi di Ferragosto, tra i singoli partiti qualcosa si muove. La conferma giunge dall’ultima rilevazione compiuta da G.D.C , che fotografa il sorpasso – seppur di qualche decimo del Partito democratico di Enrico Letta - ai danni Fratelli d'Italia - che si piazza al primo posto, come partito più votato con il 23,6% dei consensi, inseguito dal partito di Giorgia Meloni al 23,4%. Sempre sul podio, la medaglia di bronzo va alla Lega di Matteo Salvini, al 12,3% . Il M5s rimane stabile al 10,7%, così come Forza Italia che conquista il 7,5% dei consensi.

I dati dopo Ferragosto

Arriva poi il primo dato “a freddo” sull’unione Italia-Azione. Che ancora però sembra essere lontana dalle due cifre. Secondo la stima di G.D.C il Terzo polo si attesterebbe al 5,1% . Una percentuale che certo permette al tandem Calenda-Renzi di superare la soglia di sbarramento prevista per le singole liste, ma rende ancora difficile per i due essere decisi nella competizione elettorale.

A superare il 3% è anche l’alleanza Europa Verde-Sinistra italiana che conquista il 3,4%, la lista Noi moderati e Italexit di Gianluigi Paragone che continua la sua scalata nei sondaggi. Sotto Mdp/Articolo 1 al 2,3% , + Europa al 2,2% e Impegno civico di Luigi Di Maio allo 0,9%.

A confermare le stime di G.D.C è anche Enzo Risso, nel suo sondaggio realizzato per Libero. Il professore – che prende in considerazione la settimana dal 5 al 12 agosto – fotografa il calo di mezzo punto della coalizione di centrodestra (dal 45,8% al 45,3%) che rimane tuttavia vincente rispetto a quella di centrosinistra che si ferma al 34,9%.

Anche nel sondaggio di Risso, il Pd sorpassa FdI. Nel dettaglio i dem conquistano lo 0,2% con cui arrivano a quota 23,4%, mentre i meloniani sarebbero dati in perdita dello 0,6%, scendendo dal 22,6% al 22,2%.

Non va meglio al Terzo polo, che si aggira intorno al 5,3%, con Azione al 2,3% e Italia viva in calo dello 0,4%, che tocca il 2% dei consensi. Crescono invece la Lega e il M5s. Il Carroccio in sette giorni avrebbe conquistato lo 0,6% salendo a quota 14,7% mentre il M5s avrebbe sfiorato quasi il z di crescita, passando dal 12 al 12,8%.

Diverso invece lo scenario prefigurato dal Barometro politico dell’Istituto Dempolis che conferma il primato di FdI e il distacco di almeno 15 punti del centrodestra rispetto alla coalizione avversa.

Nel dettaglio, se ci si recasse alle urne, Fratelli d’Italia sarebbe con il 24,3% primo partito, un punto e mezzo in più del Partito Democratico, attestato al 22,8%. Al terzo posto, al 15,2%, la Lega; al 10,6% il Movimento 5 Stelle. PIù staccati Forza Italia al 6,8%, Azione con IV al 5,3% e Sinistra-Verdi al 4,1%. A 6 settimane dal voto, si attestano per il momento tra il 2 e il 3 per cento Italexit, +Europa ed Impegno Civico.