​Sondaggi, Swg: Lega in testa oltre il 30%, il Pd è davanti al M5S per 0,7 punti

Lega in testa con il 31%, Partito democratico avanti di una incollatura (22,5%) al Movimento 5 Stelle (21,8%), Forza Italia all'8,8% e Fratelli d'Italia al 5,0%. Sono gli orientamenti di voto - sondati da Swg per La7 con tecnica CATI CAMI CAWI su un campione di 1500 soggetti maggiorenni residenti in Italia, tra il 24 ed il 29 aprile. Rapportati ai dati del 23 aprile scorso, quelli di oggi indicano un calo del - 0,7% per la Lega e del - 0,5% per il M5s, una crescita dello 0,5 per il Pd, dello 0,4 per Fi e dello 0,2 per Fdi.

