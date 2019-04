Armando Siri e la presunta «dazione o promessa» di 30 mila euro in cambio di favori. Il documento, in parte coperto da omissis, è stato depositato oggi dai magistrati della Procura di



Siri, depositata l'intercettazione. Conte: «Se riterrò che deve lasciare non ci saranno alternative» Una informativa della Dia di Trapani del 29 marzo. È lì che gli inquirenti citano, tra le altre, una lunga intercettazione ambientale tra l'imprenditore Paolo Arata e il figlio del settembre scorso che tirerebbe in ballo il sottosegretarioe la presunta «dazione o promessa» di 30 mila euro in cambio di favori. Il documento, in parte coperto da omissis, è stato depositato oggi dai magistrati della Procura di Roma al tribunale del Riesame dopo l'istanza presentata da Arata, indagato per corruzione così come l'esponente di governo della Lega . Un atto che, però, non è ancora nella disponibilità del difensore dell'imprenditore.

«Abbiamo atteso la chiusura della cancelleria del tribunale della Libertà - ha spiegato l'avvocato Gaetano Scalise lasciando la cittadella giudiziaria di piazzale Clodio - ma non risultano depositati ancora atti da parte della Procura, non abbiamo quindi potuto visionarli. Resta ferma l'intenzione di sottoporre il mio assistito ad interrogatorio. Concorderemo con i magistrati la data per svolgere l'atto istruttorio». Interrogatorio nel quale è probabile che gli inquirenti chiedano conto ad Arata anche dei suoi rapporti con il ministro dell'Interno,. Che da parte sua ha oggi affermato, rispondendo ai giornalisti, dopo che M5S è tornato a incalzarlo sui suoi legami con Arata: «L'ho incontrato soltanto una volta, quante volte lo devo dire». Ancora da stabilire anche la data del confronto tra i pm romani e il sottosegretario Siri che, a questo punto, potrebbe avvenire la prossima settimana. Interrogatori che potrebbero rappresentare uno snodo cruciale del procedimento coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. Nel decreto di perquisizione dell'11 aprile scorso i magistrati romani, definiscono come «stabile» l'accordo tra «il corruttore Arata ed il sottosegretario (di cui Arata è stato anche sponsor per la nomina proprio in ragione delle relazioni intrattenute), costantemente impegnato - attraverso la sua azione diretta nella qualità di alto rappresentate del Governo ed ascoltato membro della maggioranza parlamentare - nel promuovere provvedimenti regolamentari o legislativi che contengano norme ad hoc a favorire gli interessi economici di Arta».nella sua «duplice veste di senatore della Repubblica e sottosegretario alle Infrastrutture» nella «qualità di pubblico ufficiale» avrebbe asservito «le sue funzioni e i suoi poteri ad interessi privati». Una azione, per i magistrati della Capitale, messa in atto «tra l'altro proponendo e concordando con gli organi apicali - si afferma nel decreto - dei ministeri competenti per materia (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente) l'inserimento in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango regolamentare (Decreto interministeriale in materia di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile) e di iniziativa governativa di rango legislativo (legge Mille proroghe, legge di Stabilità, legge di Semplificazione) ovvero proponendo emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il cosiddetto mini-eolico».Infine nel filone palermitano dell'indagine, Manlio Nicastri e Francesco Arata, figli rispettivamente dell'imprenditore dell'eolico Vito, in carcere per concorso in associazione mafiosa e indagato per corruzione, e dell'imprenditore Arata hanno chiesto al tribunale del Riesame il dissequestro dei pc e dei documenti che sono stati sequestrati il 19 aprile. Sono entrambi coinvolti nell'inchiesta su un presunto giro di mazzette a funzionari regionali siciliani per ottenere le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti di bio-metano di Franconfonte e Calatafimi-Segesta e per le costruzioni di impianti di produzione di energia alternativa riferibili alle società di Paolo Arata e Vito Nicastri.