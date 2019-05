​Siri, Conte non si ferma: «Decisione più giusta». Salvini: il governo andrà avanti

Continua il dibattito sul caso Siri . «Io non sono stato giudice nella vicenda Siri, ho semplicemente anticipato un percorso in cui ho ascoltato molto, soprattutto il diretto interessato. Ho parlato molto con i colleghi di Siri, ho anticipato con trasparenza il percorso che avrei fatto e ho anticipato quella che mi sembra la decisione più giusta, per certi versi anche sofferta ma non è pensabile che l'azione di governo possa essere collegata alle tappe di una vicenda giudiziaria». Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervistato ad una tavola rotonda a San Giovanni Rotondo.

«Non ho dubbi» che la vicenda di Armando Siri sulla sua permanenza nel governo si risolverà nel modo in cui l'ho annunciata, nel senso che tutti potranno confidare nella soluzione che ho anticipato e non credo che possa essere messo in dubbio che questa sia la soluzione da perseguire

afferma ancora il premier Conte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

»,Matteo Salvini si fida ancora di Giuseppe Conte e il governo andrà avanti anche in caso di dimissioni di Siri. Lo ha detto dopo un comizio elettorale a Prato il ministro dell'Interno Salvini rispondendo ai cronisti. Alla domanda se «si fida» ancora del premier Giuseppe Conte, Salvini ha risposto «Sì, certo». A Salvini è stato anche chiesto se il governo andrà avanti nonostante le eventuali dimissioni di Siri e lui ha risposto: «Noi andiamo avanti».