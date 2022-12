Silvio Berlusconi torna all'attacco: «Meritavo un ruolo istituzionale in questo governo»

Silvio Berlusconi, 86 anni, insiste: «Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo governo anche se lo meritavo. Anche vista la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale».

Lo ha detto il presidente di Forza Italia in occasione dell'evento 'Programmi, idee e priorità' di Forza Italia a Palazzo delle Stelline di Milano per il lancio della campagna elettorale a sostegno di Attilio Fontana, alle prossime elezioni per la presidenza della Regione Lombardia.

«I medici - ha spiegato - mi avevano detto che sono vivo per miracolo e che forse passerà. Ma quando sono seduto o in piedi sono ancora quello che ragiona non male».

