Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: problemi cardiaci

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti post-covid e problemi cardiaci, secondo quanto confermato dalle fonti romane del partito.

Berlusconi, che ha trascorso la Pasqua nella casa di sua figlia Marina in Provenza, ha raggiunto l'ospedale in elicottero. Si tratta della seconda volta nel giro di poche settimane che torna al San Raffaele.

Silvio Berlusconi ricoverato

Poche settimane fa era stato ricoverato e dimesso in due giorni per il monitoraggio clinico di routine e l'adeguamento alla terapia. A dare la notizia del ricovero era stato l'avvocato di Berlusconi, Federico Cecconi, all'inizio dell'udienza del processo Ruby Ter a Milano: «Per problematiche di salute è da lunedì ospedalizzato», non aggiungendo altri dettagli.