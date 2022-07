Silvio Berlusconi: «Draghi indisponibile al bis, forse era stanco. Brunetta e Gelmini? Riposino in pace»

«Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene. In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo già al lavoro per un nuovo governo di centrodestra». Lo ha detto Silvio Berlusconi in un colloquio 'Repubblica'.

«Riposino in pace...». Così Berlusconi taglia corto quando gli viene chiesto dello strappo di Mariastella Gelmini e Renato Brunetta. «Stiamo parlando - avverte il Cav- di esponenti senza seguito né futuro politico».