Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi dal San Raffaele di Milano. Era stato ricoverato il 5 aprile

Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi dall'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato lo scorso 5 aprile e lascerà quindi il reparto di degenza dopo 44 giorni di ricovero. Già da stamattina i giornalisti hanno cominciato a riunirsi fuori dai cancelli di via Olgettina 60. Berlusconi era stato ricoverato in terapia intensiva per curare la polmonite insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Ha trascorso una decina di giorni in terapia intensiva e poi nel reparto ordinario del Padiglione Q. Con lui è rimasta sempre la compagna Marta Fascina.

Berlusconi, il retroscena sulle dimissioni: le "liti" con medici e famiglia per tornare a casa

L'ultimo bollettino

Trasferito dalla terapia intensiva a un reparto di degenza ordinaria lo scorso 16 aprile, l'ex premier si trova nel settore Q della struttura.L'ultimo bollettino medico risale al 3 maggio, quando i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri avevano parlato di un «quadro clinico stabile e confortante». Per oggi non è previsto alcun punto stampa da parte dei medici che hanno in cura il leader di Forza Italia.