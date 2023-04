Berlusconi, quarta notte tranquilla: il Cav passerà la Pasqua in terapia intensiva. Previste visite dei famigliari

Quarta notte in ospedale per Silvio Berlusconi, che trascorrerà il giorno di Pasqua nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica.

