Berlusconi cade a Zagabria al convegno Ppe, ricoverato a Milano: «Solo un ematoma»

La clinica milanese della Madonnina è la stessa dove si era fatto suturare un taglio al labbro superiore dopo una caduta nell'aprile 2017. La figlia Marina Berlusconi è andata a trovarlo. Con lui c'è Francesca Pascale.

Paura per Silvio Berlusconi ieri a Zagabria dov'era andato per seguire i lavori del congresso del Ppe che ha infine eletto Antonio Tajani presidente. Il leader di Forza Italia, 83 anni, è caduto procurandosi un vasto ematoma a una coscia (smentita la rottura del femore). Visitato solo sommariamente nella capitale croata, è stato quindi trasportato con un jet della Fininvest a Milano dove è stato ricoverato nella clinica La Madonnina.Fonti del Ppe hanno spiegato che, terminato il congresso, il Presidente di Forza Italia ha aspettato la proclamazione di Antonio Tajani a vicepresidente e poi, uscendo dall'arena di Zagabria, si è concesso ai selfie. Nella ressa è scivolato e caduto. Per questa ragione, una volta ritornato in Italia ieri pomeriggio alle sedici, i medici hanno disposto alcuni accertamenti, eseguiti all'ospedale San Raffaele di Milano, dai quali è emerso un ematoma intramuscolare. Fonti azzurre hanno spiegato che non c'è stata alcuna frattura e nessun rientro urgente: «Il Presidente è rientrato come da programma alla fine del Congresso del PpE con un aereo privato. La verità è che si tratta di una banalissima contusione».