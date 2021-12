Sileri a DiMartedì zittisce il prof no Vax: «Non sa niente, smetta di farci la lezioncina con cinque numeri»

Scontro in direttta su La7 nello studio di DiMartedì tra il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il professore No Vax e No Green Pass Andrea Zhok. Alta tensione nel programma condotto da Giovanni Floris che è costretto ad abbassare il volume dei microfoni per raffreddare gli animi degli ospiti in studio.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA No vax, il professore irriducibile contro il vaccino: «Sono... IL TEMA No vax, ecco cosa rischia chi rifiuta l'obbligo vaccinale (e in... SALUTE Pasquale Bacco, medico No vax: «Dire che il virus non esiste...

Lo scontro

«Lei stia zitto! La smetta di venire qui a farci la lezioncina con cinque dati!», così il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri attacca il professore di filosofia morale Andrea Zhok, schierato contro il Green Pass e le azioni intraprese dal governo contro la pandemia. «Mi dica quanti medici sono morti di Covid? Lo sa? Non lo sa perché non sa niente!», ribadisce il sottosegretario.

No vax, il professore irriducibile contro il vaccino: «Sono pronto a farmi sospendere»

No vax, ecco cosa rischia chi rifiuta l'obbligo vaccinale (e in quali casi si può ottenere l'esenzione)