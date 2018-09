Servizi segreti, il governo cambia: rischia il capo della Guardia costiera

di Cristiana Mangani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La rivoluzione ai vertici degli 007 inizierà già domani, quando il governo avvierà la procedura ufficiale per il cambio all’Aise e al Dis, il servizio segreto estero e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza: Alberto Manenti e Alessandro Pansa potrebbero lasciare il loro incarico martedì, anticipando una decisione di Palazzo Chigi prevista in settimana. L’ACCELERAZIONE Ma quello legato ai servizi segreti potrebbe non essere l’unico colpo di scena, perché si parla anche di...