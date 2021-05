Roma, Mattarella, lo striscione apparso vicino al Quirinale: «Sergio rimani»

«Sergio rimani». E' il messaggio per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scritto su un grosso striscione apparso sulla ringhiera di un terrazzo all'ultimo piano di un palazzo che da vicolo Scandenberg, a Roma, affaccia sul Quirinale. L'invito al Capo dello Stato - visibile anche dalla strada - è comparso giovedì pomeriggio (20 maggio 2021) dopo che in una scuola romana, il Presidente ha espresso la volontà di riposarsi ed escludendo quindi la possibilità di una sua rielezione come era accaduto per Giorgio Napolitano.

Mattarella: «Tra otto mesi potrò riposarmi»

