Senatrice M5S in malattia fino al giorno prima della campagna elettorale, poi è guarita. Troupe Le Iene aggredita dal marito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo strano caso dellamalata per un anno e guarita proprio alla vigilia della campagna elettorale. Un operatore de Le Iene, che accompagnava, è stato aggredito e scaraventato a terra dal marito diLa donna, infatti, era responsabile dei servizi sociali al comune di(Sassari), ma si era presa un anno di. La malattia è scaduta il 29 gennaio scorso, proprio lo stesso giorno in cui erano state ufficializzate le candidature. Tre giorni dopo, la neo-senatrice aveva presoiniziato la, girando in lungo e in largo la Sardegna a fianco dei leader del partito,in primis. La vicenda è stata denunciata da una persona che ha chiesto di restare anonima.Filippo Roma ha provato a sentire Di Maio, che però ha nicchiato: «Non conosco bene il caso, se mi fate avere delle carte ne possiamo discutere, ma adesso non so nulla». Quando la 'iena' ha intercettato la senatrice, la donna ha cercato di far valere le proprie ragioni, ma qualche istante dopo è arrivato il, che ha provato a strappare la telecamera all'operatore, facendolo cadere a terra. Alla fine la senatrice Bogo Deledda e il marito sono andati via in auto.