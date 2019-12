M5S, Grassi: «Se oggi passo alla Lega? Momento delicato, non commento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È un momento delicato, non rilascio dichiarazioni». Lo dice, interpellato dall'agenzia Adnkronos, il senatore del M5S Ugo Grassi , a chi gli chiede se oggi ufficializzerà il suo passaggio alla Lega : «Non sono in grado di dirlo, non posso pronunciarmi». Ma come voterà sul Mes? «Preferisco osservare un rigoroso silenzio stampa. Le 15.30 non sono lontane...», taglia corto Grassi.LEGGI ANCHE --> Rifiuti, Zingaretti: «Faremo di tutto per evitare il commissariamento»