Sea Watch, linea dura del Viminale: non sbarcherà nessuno. Salvini vuole denunciare l'equipaggio

di Cristiana Mangani

La prima reazione è di chiedere alla prefettura di informarsi per sapere nomi e nazionalità di chi sta a bordo della Sea Watch 3, per capire quanti siano realmente i minori ospitati. Viene subito spedita una mail con la quale vengono chiesti i dati di tutti i presenti.Salvini ribolle di rabbia. In due giorni è la seconda volta che la magistratura prova a fargli lo sgambetto. La storia si ripete, e il mercantile della Ong tedesca accolto in rada davanti a Siracusa con l'ok della Capitaneria di porto, è praticamente diventato una nuova Diciotti. Ma anche questa volta, il ministro non intende mollare. Nelle ultime settimane ha dovuto mandare giù qualche rospo e adesso, sostenuto dal resto del Governo, non rinuncia alla linea dura. Lancia fendenti in giro: minaccia denunce contro l'equipaggio della nave, insieme con l'altro vice premier Luigi Di Maio, che ipotizza anche il sequestro dell'imbarcazione. Il motivo - secondo il ragionamento che viene fatto al Viminale - è evidente: perché Sea Watch 3 che stava davanti a Malta, nei giorni successivi al soccorso dei 47 migranti, ha dovuto dirigersi verso l'Italia? «È chiaramente una provocazione», non ha dubbi il ministro, che insiste: «Sea Watch batte bandiera olandese, la Ong è tedesca. Aprano i porti di Rotterdam o Amburgo, in Italia posto non ce n'è».I NUMERIIntanto, la procura minorile di Catania chiede che vengano sbarcati i minori non accompagnati, in base alle leggi e agli accordi internazionali. Ma Salvini non vuole sentire ragioni: «È un escamotage», dice. La Prefettura gli ha già consegnato il report sui passeggeri della nave: 13 minori, di cui 8 non accompagnati. Un dato che non sembra spostare di molto la decisione presa. «Hanno tra i 17 e i 17 anni e mezzo, non prendiamoci in giro - è ancora il Salvini pensiero - Da lì non scende nessuno». E allora, quali saranno i prossimi passi della trattativa? L'Unione europea non molla e controlla a vista l'Italia. Si cerca l'ennesima mediazione. Ma negli uffici immigrazione del ministero sanno bene che non sarà la prima né l'ultima volta che accadrà qualcosa di simile. E con questo devono fare i conti. Si prevedono tempi lunghi, con la nave ferma a poco più di un miglio dalla costa di Siracusa.Nel frattempo, il ministro consulta avvocati e chiede fino a che punto il suo intervento possa arrivare. La realtà, però, è chiara a tutti: Sea Watch 3 rimarrà fuori dal porto, ridossata dalle onde a dal maltempo. Ormai è in acque italiane e a breve la situazione a bordo sarà difficile da risolvere e superare. «Abbiamo cibo al massimo per due giorni ancora», fanno sapere. Dunque, non oggi, ma prossimamente il carico di esseri umani scenderà a terra, che sia per questioni di salute o di ordine pubblico. Anche se forse, nel frattempo, le pressioni sulla Ue potrebbero aver sortito qualche effetto, e quindi aver trovato una soluzione sui paesi che potrebbero ospitarli.I CONTATTIIn attesa che la situazione si evolva, Salvini, supportato anche da Di Maio, sta cercando la strada più rapida per mettere ko comandante ed equipaggio della Ong, e ha annunciato che denuncerà tutti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La prima ragione è perché sono intervenuti in area di soccorso libica, senza aspettare che arrivasse la guardia costiera del paese africano. La seconda, probabilmente, è qualcosa che il ministro ha riferito qualche giorno fa in conferenza stampa: «Abbiamo le prove di contatti tra il personale che si trova a bordo delle navi delle Organizzazioni non governative e i trafficanti a terra. A breve se ne occuperà la procura».