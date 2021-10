Scontri a Roma, Meloni: «Squadrismo ma non conosco la matrice». Il Pd: «Glielo spieghiamo noi»

Violenze neofasciste a Roma durante le manifestazioni dei No Green Pass. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia ha commentato così i fatti che hanno caratterizzato il sabato nella Capitale: «È sicuramente violenza e squadrismo poi la matrice non la conosco». Pronta la replica del Partito Democratico: «Se Giorgia Meloni non sa riconoscere la matrice della violenza di ieri, se non sa chi siano gli esponenti di Forza Nuova arrestati per quegli atti di violenza, glielo spieghiamo noi: sono i capi di una organizzazione notoriamente e orgogliosamente fascista. Glielo spiegheremo anche in Parlamento: ci aspettiamo che lo comprenda così bene da sostenere la nostra proposta di sciogliere l'organizzazione fascista Forza Nuova»

