Elly Schlein: «Sì all'incontro con Meloni sul salario minimo, andiamo a confrontarci sul merito»

«Noi parteciperemo all'incontro di venerdì.

Fanno questo incontro «adesso, in un momento in cui il Parlamento è chiuso e hanno fatto ieri l'ultimo Cdm, ma noi siamo pronti a tornare in Parlamento anche domani per far approvare la nostra proposta. Andiamo a confrontarci sul merito. Vediamo se il governo è disponibile a votare e aumentare per decreto i salari anche di quei tre milioni e mezzo di lavoratori e non soltanto dei manager del Ponte sullo Stretto. Vediamo se il governo fa sul serio questa volta. Siamo disponibili al confronto a patto che non sia una sceneggiata agostana», conclude.