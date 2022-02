Ue, la 46enne Laureti subentra a Sassoli: «Una rosa bianca per l'Europa Patria dei diritti e del dialogo»

«Un mese fa l'aula di Strasburgo salutava commossa il Presidente Sassoli con tante rose bianche, simbolo di ribellione contro il nazismo e contro ogni dittatura, simbolo universale di amore per la libertà. Quello stesso fiore, subentrata in Parlamento dopo la scomparsa di David, da oggi porterò idealmente sempre in aula con me». Con queste parole, e un ricordo commosso dello scomparso presidente del Parlamento europeo, la 46enne Camilla Laureti, segretaria provinciale del Pd di Perugia, nata a Roma ma spoletina da sempre, ha voluto salutare il suo ingresso nell'assise Ue dove subentra proprio a Sassoli.

«Una rosa bianca per l'Europa Patria dei diritti, dell'inclusione, del dialogo, della solidarietà - scrive - Attenta ai bisogni delle persone e dei territori. Sarà un cammino impegnativo e difficile, ma bellissimo. Vorrei lo facessimo insieme».