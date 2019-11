Sardine, continua la mobilitazione da Rimini a Firenze. Salvini: «La prossima vado con loro»

Matteo Salvini, azzarda che, quasi quasi, «in piazza con loro ci vado anche io». Replicando a chi gli chiedeva un commento sulla mobilitazione nata a Bologna e ieri approdata a Modena, Salvini ha sottolineato che «a Modena ho preferito le aziende alle sardine: con tutto il rispetto delle sardine ci sono più problemi in aziende in difficoltà, che in piazza. Sardine a Rimini? - ha aggiunto - La prossima volta ci vado anche io in piazza con loro». Senza scontri. «Io vado a proporre perché queste sono piazze contro, io vengo a Rimini per, vado a Firenze per, sono stato a Modena per. Le piazze contro - ha concluso Salvini - sono rispettabili e sono curioso di sapere qual è la proposta».





Ma dopo Bologna tocca anche a ia all'appuntamento su Facebook con un gruppo - 'Sardine di Genovà - che in poche ore ha già raccolto 2445 partecipanti e 8233 persone interessate. La mobilitazione nella città della Lanterna sarà per il prossimo 28 novembre, in piazza De Ferrari, nel cuore del capoluogo ligure. Sabato 30 novembre Matteo Salvini sarà a Firenze, al Tuscany Hall, per una cena con mille militanti del Carroccio per dare il via ufficiale alla campagna in vista delle elezioni regionali della primavera del 2020 in Toscana. E come già accaduto a Bologna e a Modena, anche nel capoluogo toscano scenderanno in piazza le 'sardinè con lo slogan «La Toscana non si Lega». Dalle 18.30 alle 19,30 è l'orario indicato della manifestazione. Ancora il luogo esatto della manifestazione non è stato scelto, anche si ipotizza piazza della Repubblica, nel centro storico.Ma dopo Bologna tocca anche a Genova : v

Nuova manifestazione convocata dalle sardine in Emilia-Romagna : l'appuntamento è per domenica alle 17 alla Vecchia Pescheria a Rimini. L'evento sarà in contemporanea con la visita in città del leader della Lega che - si legge nella convocazione su Facebook - «insieme alla sua candidata ombra inaugurerà la nuova sede della Lega a Rimini, facendo passare il messaggio che la Romagna è ormai presa». Il titolo dell'evento è 'Rimini non abbocca (Pesce palla in arrivo)'. E