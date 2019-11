Sardine a Modena, seimila sotto la pioggia contro Salvini

Nuovo appuntamento delle "sardine" nel giorno dell'appuntamento elettorale di Matteo Salvini Modena . Dopo aver riempito piazza Maggiore a Bologna, infatti, si è riempita anche Piazza Grande a Modena. Secondo le prime stime sono tre le sei e le settemila le persone che hanno raggiunto piazza Grande, nonostante la pioggia battente che sta interessando tutto il territorio Modenese. I manifestanti, sotto gli ombrelli aperti, hanno intonato 'Bella Ciaò è ripetuto lo slogan ' Modena non si legà.

«Se c'è gente che ama giocare ognuno è libero di giocare come vuole. L'unica preoccupazione che ho è che qualcuno sorrida e si travesta da sardina e poi in realtà è un pescecane, perché uno che invita alla giustizia sommaria non è a posto, quindi mi auguro che la condanna sia unanime», ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, a proposito della manifestazione delle sardine che stasera, dopo Bologna, sarà a Modena. Il riferimento è a un post di una delle promotrici della manifestazione che, nei mesi scorsi, aveva fatto un post su Salvini. Poco lontano dai cancelli della CoproB, un piccolissimo gruppo di persone ha atteso Salvini con delle sardine di cartone.

