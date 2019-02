«Mi scandalizza che la politica sia entrata pure a Sanremo, non certo la canzone di Mahmood. Esistono tanti tipi razzisti in Italia, anche quelli che utilizzano la vittoria di un cittadino italiano a scopo elettorale». Lo ha detto Alessandro Di Battista del M5S a Mezz'ora in Più su Rai Tre, parlando del vincitore del Festival.

