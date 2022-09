Sanna Marin: «Meloni premier? Gli italiani hanno diritto di scegliere»

Sanna Marin preferisce non intervenire sulle elezioni politiche in Italia ma a domanda precisa sull'eventuale vittoria della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni risponde così: «Io non posso intervenire sulle prossime elezioni italiane - ha detto la premier finlandese -. Noi siamo uniti riguardo alla minaccia della Russia ma anche nei nostri confronti e penso che come qualsiasi politico anche io mi rendo conto quanto sia grave la situazione. Ma non faccio commenti, gli italiani hanno diritto di votare come tutti». «Non mi pronuncio sull'esito del voto ma posso dire che la maggior parte delle forze in lizza in Italia sono a favore dell'integrazione europea. Sta al popolo italiano votare e vediamo cosa accadrà», ha da parte sua aggiunto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.

Sanna Marin: donne in politica? Possono cambiare il mondo

«Può essere difficile essere donna. Noi siamo dalla parte di Sanna ma anche di tutte le donne in politica e che non vanno assolutamente giudicate per comportamenti che hanno avuto in ambiti non politici». Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola in conferenza stampa con la premier finlandese Sanna Marin a Strasburgo facendo riferimento al caso dei video che, a fine agosto, sono stati pubblicati sulla partecipazione a una festa del capo del governo di Helsinki. Sul ruolo e sulle difficoltà che può avere una donna in politica Marin ha quindi aggiunto: «Cosa direi ad una donna? Sei forte, sei capace, puoi cambiare il mondo... vai!».

La guerra alla Russia

«Una Ue debole e divisa è quello che vuole la Russia. La Russia ci sfida, ci ricatta e ci minaccia, ma noi non ci pieghiamo. A seguito della guerra di aggressione russa, la Finlandia e la Svezia hanno chiesto di aderire all'alleanza di difesa Nato. L'adesione alla Nato da parte dei nostri Paesi rafforza la sicurezza di tutto il Nord Europa e rende più forte l'intera alleanza. A seguito delle azioni della Russia, il mondo occidentale è più unito che mai», ha detto la premier finlandese Sanna Marin. «Non stiamo attraversando la prima né l'ultima crisi. Nonostante i tempi difficili, e proprio per questo, dobbiamo fare affidamento sulla nostra più grande forza: la fiducia reciproca e l'unità. Per essere forti all'esterno, dobbiamo curarci dei nostri valori comuni: lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani. Agendo secondo questi principi, supereremo anche le crisi future», ha sottolineato Marin aggiungendo: «Sopravvivremo al ricatto russo e a un lungo inverno. Ma per questo abbiamo bisogno di unità, determinazione e coraggio. Quando noi contiamo il prezzo della guerra in euro, gli ucraini lo contano in vite umane. Non si tratta solo dell'Ucraina, ma dei valori europei e dell'intero sistema internazionale basato sulle regole».