Salvini: «Ho sentito Trump e lo vedrò in estate, spero vinca elezioni»

«Ho espresso a Trump la vicinanza per le vicende giudiziarie, che a molti italiani ricordano le vicende di Silvio Berlusconi che per 30 anni alcuni ritengono perseguitato da un certo tipo di giustizia».

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, alla conferenza nella sede della Sala Stampa Estera a Roma. «Trump mi ha risposto ringraziandomi. Ci siamo sentiti e conto di avere a breve, in estate, una missione negli Stati Uniti per rinsaldare l'amicizia tra Italia e Stati Uniti, che è fondamentale a prescindere dai colori». «Certo che Trump non penso verrà fermato da queste inchieste», ha aggiunto Salvini.

Salvini: «Vannacci è un generale che la guerra l'ha fatta»

«Il tema della pace in alternativa alla guerra è per noi il tema con la T maiuscola. Se ci avviciniamo alla terza guerra mondiale, in questo caso nucleare, nulla conta. Io sono molto preoccupato dalle parole di guerra di Macron che da settimane ripete di non escludere di mandare i nostri ragazzi in Ucraina. Noi non permetteremo mai ad un italiano o ad un europeo di andare a combattere in Ucraina o di usare le armi che abbiamo mandato, per consentire all'Ucraina di difendersi, per attaccare la Russia». Ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Rai Radio 1 che sulla candidatura di Vannacci aggiunge: «E' un generale che la guerra l'ha fatta e non l'ha letta su un giornale e che quindi la conosce e sa come evitarla». «Quando gli pseudo leader mondiali parlano di attacchi alla Russia - prosegue Salvini - vanno fermati e censurati. Questa è una linea ferma della Lega, che non cambierà mai. Un emendamento alla guerra non si può fare. la comunità europea nacque per garantire la pace. Chi oggi ipotizza una guerra è farneticante. Il tema guerra pace viene sopra a tutto».