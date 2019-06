Riparte l'estate a torso nudo di Salvini

di Mario Ajello

Ricomincia l’estate a torso nudo di Salvini. Il Matteo Desnudo lo scorso anno esibì se stesso da giugno a settembre sulle varie spiagge sella Penisola. Ora ci risiamo. L’esordio, con intervista per Sky in costume da bagno, sulla sabbia di Milano Marittima, con tanto di Tau francescano di legno sul petto.Ma anche Salvini in mutande, immortalato sulla terrazza di casa mentre innaffia le piante. E anche il tizio in mutande che dal suo balcone a Napoli parla con il balcone di fronte dove c’è premier Conte. E le foto in calzoncini e torso nudo di Di Maio in vacanza con la fidanzata Virginia. Ma il più lanciato nella nudità resta sempre Salvini. E da qui a settembre metterà in mostra ovunque il suo che non è un fisicaccio come dice lui stesso: “Sono un po’ grassottello”. Ma piace così.