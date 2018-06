Salvini contro i tg Rai: «Sembrano anni '20 e '30, disinformazione a reti unificate»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Salvini attacca i tg della Rai.Durante la puntata di Otto e mezzo su La7, il vice premier ha dichiarato: «Alcuni telegiornali della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Lo dico da giornalista, in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione a reti quasi unificate che non ha precedenti in Italia».