Matteo Salvini, arrivando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri, ha affrontato numerosi temi. A chi gli chiedeva se fosse favorevole ad incrementare il servizio civile, il vicepremier ha risposto così: ««Se manterremo il servizio civile? Io sono personalmente favorevole alla reintroduzione del servizio militare, non solo al mantenimento del servizio civile. Questa è una posizione personale che non c'è nel contratto e non impegna il governo». «I dazi? Le politiche commerciali vanno ristudiate. L'Italia è una potenza che esporta e quindi va protetto il Made in Italy, penso che le politiche di Trump siano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca e l'Italia non deve subire né l'una né l'altra manovra».

Sanzioni alla Russia. «Il mio governo preoccupa la Nato per le sanzioni alla Russia? E perchè? Anzi a me piacerebbe che gli organismi internazionali di cui facciamo parte e a cui contribuiamo economicamente, essendo organismi di difesa, difendessero la sicurezza italiana ed europea». «Io non ridiscuto le alleanze di cui siamo parte ma siccome paghiamo l'appartenenza a questi organismi, l'unica aggressione in corso che stiamo subendo è quella dal fronte del Mediterraneo, non mi sembra ci siano aggressioni russe in corso nei confronti dell'Italia e della Ue» ha aggiunto Salvini.

