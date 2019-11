Salvini-Segre, duello anche su ​Orwell

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è anche George Orwell a dividere Liliana Segre da Matteo Salvini . Lui ha detto nella sua polemica contro la commissione anti-odio al Senato: "Non vogliamo bavagli, non vogliamo uno stato di polizia che ci riporti a Orwell". E la senatrice a vita, Segre, replica adesso: “Salvini lasci stare Orwell, non c’entra proprio niente. È uno degli autori che io più cito nei miei incontri con gli studenti nelle scuole. Parlo loro di 1984 e della Fattoria degli animali. Con la commissione del Senato non c’entra. Salvini mi ha un autore per me fondamentale. Evidentemente l’unico punto di contatto tra me e il capo della Lega è Orwell”.