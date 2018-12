Foto di Salvini sul salvaschermo, l'insegnante mette una nota Il vice premier: crimine terribile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva messo la foto del ministro dell'Interno Matteo Salvini come salvascehrmo su un pc. Per questo uno studente di un liceo romano ha ricevuto una nota dall'insegnante. Lo denuncia il vice premier in un post su Instagram.«In un Liceo romano un'insegnante ha dato una nota sul registro per questo terribile crimine: la foto di Salvini come salvaschermo di un computer! Che paura! Una classe di eroi», scrive Salvini.Nella foto postata si legge la nota dell'insegnante: «All'accensione del pc di aula la docente trova l'immagine di Matteo Salvini come salvaschermo».