Salvini, «la Russia si interessò della caduta del governo Draghi». Il leader della Lega: «Fake news». Letta e Di Maio: «Chiarisca in sedi opportune»

Matteo Salvini le ha derubricate a «fesserie e fake news» ma è polemica dopo la notizia di un interesse di Mosca alla possibile caduta del governo Draghi riportate dalla Stampa attraverso «documenti di intelligence». Enrico Letta attacca: «Le rilevazioni sui legami tra Salvini e la Russia di Putin sono inquietanti, la campagna elettorale inizia nel modo peggiore, con una grandissima macchia su questa vicenda. Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi», dice il segretario del Pd che ha annunciato che interesserà del tema il Copasir e preparerà interrogazioni parlamentari: «Se così fosse sarebbe una cosa di una gravità senza fine. Salvini non è riuscito neanche a smentire con una dichiarazione che conferma tutti i suoi legami oscuri».

«Sono fesserie. Io ho lavorato e lavoro per la pace e per cercare di fermare questa maledetta guerra. Figurati se vado a parlare di ministri e viceministri, mi sembra la solita fantasia su cui c’è Putin, c’è il fascismo, il razzismo, il nazismo, il sovranismo. Non penso che Putin stia dietro al termovalorizzatore di Roma». Anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiede a Salvini a chiarire: «Credo che debba spiegare i suoi rapporti con la Russia». E conclude: «Dobbiamo stare attenti alle influenze russe su questa campagna elettorale». E Giuseppe Conte: «Legami Lega-Russia? Se ci sono delle questioni da chiarire, come stanno emergendo, la Lega e Salvini devono chiarirle nelle sedi istituzionali opportune come è sempre stato per quanto ci riguarda». Lo ha detto ai cronisti il presidente M5S Giuseppe Conte a margine dell'assemblea Coldiretti.

Elezioni, Salvini: «Lega affidabile per tutti». Renzi: stop veto Pd? Forse hanno fatto due conti

Salvini: fantasy sulla Russia che ha fatto cadere il governo

«Stamattina c'è stato per tre ore il fantasy sulla Russia che ha fatto cadere il governo». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando all'assemblea della Coldiretti a Roma. «Due persone che hanno parlato prima di me hanno fatto cadere il governo, Di Maio e Conte, punto, poi non so su indicazione di chi - ha aggiunto -. A livello autorevole, quindi dei servizi, arriverà in questi istanti una smentita che nega qualsiasi relazione tra la mia persona, la Russia o altri». «Io voglio la pace? Sì. L'Italia - ha precisato - importa quasi la metà del grano e del mais necessari alle industrie, e di questa una buona parte arriva dall'Ucraina, e sicuramente una guerra che dura a oltranza è un problema per l'il costo energetico, per il costo materie prima, per l'autosufficienza alimentare».

Da Di Maio a Letta, le reazioni

«Le rilevazioni di oggi sulla Stampa sui legami tra Salvini e la Russia di Putin sono inquietanti, la campagna elettorale inizia nel modo peggiore, con una grandissima macchia su questa vicenda. Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a margine dell'assemblea di Coldiretti. Letta ha annunciato che interesserà del tema il Copasir e preparerà interrogazioni parlamentari: «Se così fosse sarebbe una cosa di una gravità senza fine. Salvini non è riuscito neanche a smentire con una dichiarazione che conferma tutti i suoi legami oscuri».

«Tutto il centrodestra ci spieghi qual è la loro linea di politica estera, perché a me sembra che la linea della destra italiana sia molto schiacciata sulla linea di Salvini, che è pro Russia al punto che parlavano di come causare una crisi di governo della settima potenza mondiale», ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Secondo Calenda «Salvini non ha nulla da chiarire, è chiarissimo già da tempo che sia filo Putin, lo ha dichiarato. Credo che non sia un caso che il governo sia stato fatto cadere da tre forze filo putiniane».

«Le rivelazioni di presunti rapporti tra Salvini e la Russia in questi ultimi mesi sono inquietanti - ha detto il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, componente della Commissione Esteri -. Sappiamo da molto tempo delle frequentazioni leghiste con gli emissari di Putin e ne avevamo in più occasioni chiesto conto. Eppure - continua Migliore - il salto di qualità che si desume dalle ricostruzioni della stampa configurerebbero una vera minaccia alla nostra sicurezza e sovranità nazionale. Il Copasir esamini immediatamente il dossier, ma è evidente che anche altri apparati dello Stato debbano fare i necessari approfondimenti e renderli disponibili all'opinione pubblica. Per questo - conclude Migliore - ho chiesto in aula a nome del gruppo di IV che ci sia un'informativa urgente del Governo su queste inquietanti rivelazioni».