Giustizia, Salvini attacca Bonafede: «La sua riforma è acqua»

Giustizia. Il ministro Bonafede «ci mette pure la buona volontà» ma la sua «cosiddetta riforma della giustizia è acqua», attacca il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook criticando la bozza che andrà in Cdm sottolineando che serve una riforma «vera, imponente, storica e decisiva».

La riforma secondo Salvini «non è quello che gli italiani si aspettano». Il capo del Viminale ha bocciato su tutti i fronti la bozza di riforma cinquestelle - «una riforma che non c'è» ha detto - dopo la riunione di questa mattina con il ministro Giulia Bongiorno e gli altri esperti della Lega. «Noi abbiamo una riforma della giustizia già pronta - ha aggiunto il ministro - efficace ed incisiva, che separa le carriere, dimezza i tempi dei processi, premia chi merita e punisce chi sbaglia».



«Ci vediamo in Cdm, non su Facebook e, forse, potrò finalmente sentire le argomentazioni, visto che in preconsiglio nessuno ha detto nulla», replica Bonafed. «So però con certezza - aggiunge - che la riforma dimezza i tempi dei processi, favorisce l'economia e gli investimenti, dà tempi certi a chi è coinvolto in un processo e rompe finalmente i rapporti torbidi tra magistratura e politica».

«Parliamo in Cdm, non su facebook», replica Bonafede. Interviene Di Maio: «È una riforma epocale, nessuno la blocchi».Di Maio: «Oggi il nostro Alfonso Bonafede porta in Consiglio dei ministri una riforma epocale sulla giustizia. Una riforma che sanziona i magistrati che perdono tempo e che riduce drasticamente i tempi dei processi civili e penali rilanciando investimenti e crescita. Basta indagati a vita, chi sbaglia paga e subito. Basta aspettare anni prima di essere risarciti. Basta con le spartizioni di potere al Csm. Mi auguro nessuno pensi di bloccarla, sarebbe un grave danno al Paese».