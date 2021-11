Salvini: primarie del centrodestra per scegliere i candidati sindaco alle elezioni 2022

Matteo Salvini proporrà le primarie del centrodestra per scegliere i candidati sindaco alle elezioni comunali del 2022. «Nel 2022 sono in calendario le amministrative in importanti città, dove ci potrebbero essere difficoltà per scegliere un candidato sindaco condiviso da tutto il centrodestra (per esempio a Como, Lucca o Palermo) e che Matteo Salvini proporrà primarie di coalizione». È quanto riferiscono fonti della Lega in vista delle elezioni amministrative previste il prossimo anno.

«La Lega è pronta ad andare al voto per le politiche in qualsiasi momento. Il timore del segretario Matteo Salvini è che molti parlamentari - a partire dai 5 Stelle - faranno di tutto per evitare le elezioni anticipate». È quanto riferiscono fonti del partito.