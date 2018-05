Il premier deve essere «una figura che vada bene a entrambi, con una esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma». L

Il nome del premier «per rispetto lo facciamo prima al presidente della Repubblica. Le idee le abbiamo», ha aggiunto Salvini. «L'obiettivo è quello di andare con un nome concordato lunedì al Quirinale ma devo ancora sentire Di Maio che vedrò entro domani». «Conto di dare risposte non solo agli elettori della Lega ma anche di centrodestra», ha poi sottolineato, interpellato sulle critiche rivoltegli da Silvio Berlusconi. «Berlusconi premier? In democrazia decidono gli italiani».





Per la formazione di un governo coi 5 Stelle, «sono fiducioso: abbiamo già fatto un lavoro che non è mai stato fatto nella storia della Repubblica italiana, ossia definire un programma punto per punto da rispettare mese per mese, e se poi qualcuno non rispetterà questo programma salta tutto». «Speriamo - ha concluso - che in Europa e in Italia nessuno ci metta i bastoni fra le ruote».

ROBA DA MATTI...

Vogliono reddito e accoglienza per tutti al grido di STOP SALVINI. Io dico: STOP CLANDESTINI, tutta l'Africa in Italia non ci sta. Spero di potermi mettere presto al lavoro per cominciare a rimediare ai disastri del Pd sull'immigrazione.#andiamoagovernare pic.twitter.com/mbsSSoI82n — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 maggio 2018

ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato a un gazebo a Milano, ribadendo che né lui né Di Maio saranno presidente del Consiglio: «Questo mi sembra chiaro fin dall'inizio».