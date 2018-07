Salvini a Pontida: «Elezioni europee 2019 referendum tra noi ed élite Ue»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro». Lo ha detto Matteo Salvini parlando coi giornalisti a Pontida alla festa della Lega e ribadendo il progetto di una «alleanza internazionale dei populisti che per me è un complimento».«In concreto - ha aggiunto Salvini - girerò capitale per capitale non solo in Europa per creare una alternativa a questa Unione europea. E per farlo, secondo il segretario della Lega, «bisogna avere idee chiare, amici e alleanze a livello europeo».I risultati del Consiglio Ue sui migranti, per l'Italia sono «un primo passo», perché «finalmente si è discusso delle proposte italiane: siamo a metà opera, si sono accorti che possiamo dire dei no, e se c'è bisogno li diciamo», ha poi sostenuto il vicepremier e ministro dell'Interno. Salvini ha anche osservato che «l'accoglienza è volontaria per gli altri e quindi anche per noi». «Mio obiettivo - ha continuato - è che l'Europa protegga la frontiera esterna con Frontex. L'obiettivo non è mal comune e mezzo gaudio ridistribuendo i migranti».«I porti per chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi. Oggi c'è una terza nave che prenderà la via di un altro Paese e ce ne saranno anche una quarta una quinta e così via», ha poi ribadito il ministro dell'Interno.«Sono contento e soddisfatto del lavoro del Governo Lega-M5S. Contano i fatti. Se vogliono farci litigare non ci riusciranno», ha poi aggiunto il vicepremier e ministro dell'Interno.«Con Berlusconi parliamo di tutti i Comuni e le Regioni dove governiamo insieme. Oggi è il record storico di governatori del centrodestra e della Lega che parleranno a Pontida. È una Lega che non cresce solo lei ma fa crescere tutti», ha sottolineato poi il vicepremier.Salvini ha poi di nuovo definito «una opinione personale» l'idea del presidente della Camera Roberto Fico che si debbano tenere aperti i porti. «Rispetto le opinioni personali di tutti - ha detto ai giornalisti - Ma i ministri non hanno opinioni. I ministri fanno» e un fatto è che «ci sono barconi che non arrivano».Anche Vincenzo Spadafora «parla a nome personale, il tema non è nel contratto di governo», ha quindi sottolinato Salvini rispondendo a chi gli chiedeva della posizione sui diritti per le coppie omosessuali espressa ieri dal sottosegretario alle Pari opportunità al Pride di Pompei. Secondo Salvini, quelle di Spadafora sono «opinioni personali, che sono benvenute ma il governo è un'altra cosa».