Salvini: «In Sardegna ponte bloccato per le trote, non succede in nessun altro Paese»

Un ponte «bloccato dalle trote». O meglio il suo rifacimento fermo per trote. Il ponte in questione è quello Diana di Oschiri (Sassari). A sottolineare il motivo dello stop ai lavori è stato il vicepresidente del consiglio e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini parlando della vicenda a "Lombardia 2030".

Salvini e il ponte bloccato dalle trote

«La trota è un animale spesso più intelligente dell'uomo e se si rende conto che se le sta per crollare un ponte in testa fa quei 200 metri necessari per mettersi in salvo e poi torna a fare la trota in quel punto», ha detto Salvini riferendosi alla vicenda del ponte. «C'è già il progetto realizzato e finanziato per abbatterlo e ricostruirlo - ha spiegato - ma è tutto fermo perché sotto il ponte scorre un rivo d'acqua in cui ci sono le trote». «Nei fiumi spesso ci sono le trote - ha aggiunto - però penso che in nessun Paese si sognino di bloccare il cantiere di un ponte perché ci sono le trote».