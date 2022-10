Salvini: «Stop legge Fornero, Flat Tax e Ponte Stretto in programma centrodestra»

«Dallo stop alla Fornero (pagina 10 del programma elettorale del centrodestra) alla pace fiscale (pagina 5), dalla Flat tax (pagina 5) al Ponte sullo Stretto (pagina 3), dalla difesa dei confini (pagina 7) al contrasto al traffico di esseri umani (pagina 7): è tutto nel programma di governo premiato da milioni di italiani. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: con Giorgia e Silvio passeremo dalle parole ai fatti con buonsenso, fiducia e determinazione». Lo dice il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini.

Pensioni, Salvini: «Ipotesi Quota 41, fuori dal lavoro a 61 anni. Confini? Torneremo a farli rispettare»

LE REAZIONI

Un intervento che arriva dopo le dichiarazioni del leader leghista sulle pensioni che hanno aperto un dibattio all'interno della maggioranza. «Salvini fa il suo mestiere, ma lo conosco come una persona ragionevole. Quello che racconta nelle stanze del suo partito si trasformerà in una discussione nel governo». afferma il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ai microfoni di Rtl 102,5. «Oltre ad essere ministro - ha aggiunto - è anche il capo di un partito che ha le sue battaglie e i suoi valori. È normale che parli ai suoi uomini e alle persone per consolidare la linea politica che vuole proporre. Non penso ci siano fughe in avanti». «Dobbiamo avere senso di responsabilità - ha quindi spiegato Zangrillo - e certamente non dobbiamo avere paura a portare avanti le nostre idee e le nostre battaglie, ma dobbiamo anche ricordarci che siamo al governo e abbiamo la responsabilità di arrivare a una sintesi».