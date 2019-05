Salvini: mi piacerebbe incontrare il Papa ma non l'ho mai chiesto

Papa ma non l'ho mai chiesto «Mi piacerebbe essere ricevuto dalma non l'ho mai chiesto

È una delle persone più stimolanti e affascinanti; avrei solo da imparare. Se ce ne sarà l'occasione lo incontrerò più che volentieri. L'accoglienza è un 'dovere nei limiti del possibile', dice il catechismo della Chiesa cattolica. Il possibile è stato superato», aggiunge il ministro. ​«Tanti cattolici votano per la Lega, tanti votano per altre formazioni», aggiunge poi.

«Se tutti mantengono la parola data si va avanti 5 anni - ribadisce quindi il capo del Viminale -. Il problema sono i 'no': ultimamente da M5S ci sono tanti no, all'autonomia, alla flat tax, ai cantieri. I 'no' non danneggiano Salvini ma l'Italia, che ha bisogno di sì. Credo comunque che sia solo la campagna elettorale..». «Da parte mia il governo dura al 100% ma siamo come una coppia, se tutti mantengono la parola data il problema non si pone. Io 'no' non ne ho detti anche su provvedimenti che non erano parte della storia della Lega».

© RIPRODUZIONE RISERVATA