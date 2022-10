Salvini: «Far ripartire cantieri. Da Nord a Sud non solo strade, porti e ferrovie ma anche attenzione a periferie»

«Al lavoro per far ripartire i cantieri, da Nord a Sud. Non solo strade, porti, ferrovie o caserme: sul tavolo ci sono già 2,8 miliardi per il piano speciale per l'edilizia sociale e la rigenerazione urbana». Lo scrive il neo ministro delle infrastrutture Matteo Salvini su Facebook.

Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture: «Sì al ponte sullo Stretto»

IL POST DI SALVINI

Il ministro posta una foto che lo ritrae seduto alla nuova scrivania mentre sfoglia dei documenti. «Si tratta di più di 150 progetti selezionati da Messina a Brescia, da Milano a Bari, da Latina a Cuneo, da Treviso a Caserta - spiega - Previsti interventi su migliaia di abitazioni e quartieri, con grande attenzione per le periferie: sarà una delle nostre priorità».