Salvini incontra Mattarella e si impegna: convincerò Berlusconi e Di Maio

di Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mezzo incarico esplorativo Matteo Salvini lo ha preso dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Numeri alla mano il centrodestra ha lo score migliore per tentare di costruire una maggioranza, ma tra Salvini e Berlusconi le divisioni sono evidenti.Il primo continua a puntare sui Cinquestelle e continua ad attaccare il Pd. Il secondo, dopo l’incontro con il capo dello Stato, ha letto una sorta di dichiarazione di guerra contro i pentastellati che non lo vogliono riconoscere leader con il quale trattare. Salvini ha però spiegato che intende sfruttare i prossimi giorni per convincere Di Maio e Berlusconi a rimuovere i rispettivi veti.Lo stallo era annunciato e lo sbocco non si intravvede, salvo ipotizzare una spaccatura nel centrodestra che per ora non sembra possibile. Mentre però Di Maio dice di voler parlare con tutti, Pd compreso, Salvini non contempla un’interlocuzione con i Dem. Resta però ora da osservare con attenzione cosa farà Forza Italia nei prossimi giorni.