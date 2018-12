Salvini: «La mafia sarà cancellata tra qualche mese, o anno»

«Siamo più forti noi. Possono tener duro ancora qualche mese o qualche anno, ma mafia, camorra e 'ndrangheta saranno cancellate dalla faccia di questo splendido paese, ce la metteremo tutta». Lo ha promesso il ministro dell'Interno Matteo Salvini da Sorbolo (Parma), dove ha consegnato alloggi sequestrati alla 'Ndrangheta alla Guardia di Finanza.

Nel decreto sicurezza «c'è la possibilità anche di assegnare una parte dei beni confiscati» alla criminalità organizzata «a edilizia popolare, che vada ad aggiungersi alla disponibilità attuale. È una novità che abbiamo introdotto: mettere un anziano o gente che aspettava un appartamento da vent'anni in un bene confiscato a un mafioso darà un'enorme soddisfazione», ha spiegato da Sorbolo, dove ha appunto consegnato immobili confiscati alla 'Ndrangheta alle Fiamme Gialle In tema di periferie, «per quanto riguarda gli enti locali e le stesse periferie ci sono non alcuni milioni ma alcuni miliardi di euro a disposizione», ha detto ancora, riferendosi alla manovra.

