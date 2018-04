Salvini attacca M5S: «I programmi noi non li cambiamo in corsa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità. Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per fare, per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano rispetto, altro che governi col Pd!». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Twitter, dopo che il leader 5 stelle Luigi Di Maio in una lettera al Corriere della Sera ha lanciato un appello al Pd. Dal lavoro alla povertà, dall'immigrazione alle tasse, «ecco i punti in comune», dice il capo politico del Movimento. «Sono fiducioso, sulla carta dei programmi ci sono tanti punti di convergenza», sottolinea Di Maio.«Macron e Merkel aspettano di vedere cosa succede in Italia. Se ci sarà un governo populista si spaventeranno». E' l'avvertimento lanciato da Antonio Tajani durante il faccia a faccia di Giovanni Minoli su La7. «Credo che Salvini - ha aggiunto il Presidente del Parlamento europeo, esponente di Forza Italia - sia una persona leale e corretta e rispetterà gli impegni presi con gli elettori del centrodestra, non farà un governo Lega-M5S».