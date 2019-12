Matteo Salvini: «Tanti M5S sono coerenti e non vogliono il Mes»

«Se il governo va in crisi è perché litigano su tutto, non per Salvini. Io non li vado a cercare. Poi ci sono tanti eletti ed elettori dei Cinque Stelle che sono coerenti e non vogliono il Mes ». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini , a «Mezz'ora in più», su Rai 3, alla domanda se la Lega sta raccogliendo una fronda M5S sul voto sul Mes . «La crisi succede non perché la vuole l'opposizione, ma perché sono litigiosi e incapaci».