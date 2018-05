di Mario Ajello

Dov'è via Bellerio, nell'Urbe? Macché, questa strada, dove ha sede il quartiere generale della Lega, resta dov'è, a Milano. Ma è il consiglio federale del Carroccio che - novità assoluta - per la prima volta non si svolge nel suo luogo politico naturale, cioè nel capoluogo lombardo, ma va in scena oggi a Roma. Per questioni di comodità, dicono i leghisti. Ma non possono nascondere l'aspetto simbolico del trasloco.



Questa partita politica nei palazzi romani è stata stravinta da Salvini. Il quale adesso vuole farsi incoronare in loco come il barbaro che ha fatto saltare le manovre politiche del vecchio ceto dirigente dell'impero romano della decadenza. Dunque il consiglio federale del trionfo lumbard non poteva che tenersi quaggiù. La ruspa si è piazzata nell'Urbe. E

al mio via, scatenate l'inferno!

, il grido del Gladiatore è uno dei prediletti di Salvini.

