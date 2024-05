Salvini: «Fondamentale che l'Italia mantenga due Gp. Imola indotto pazzesco,pensarci prima di rinuncia a F1»

"È fondamentale che l'Italia mantenga due Gran premi, pensare alla Formula 1 senza Imola e senza Monza non è la Formula 1, quindi ci lavoriamo».

Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, giunto all'Autodromo di Imola per il GP di Formula 1 al via alle 15.

"È un indotto economico pazzesco e prima di rinunciare a questi milioni e a questo turismo bisogna pensarci 18mila volte. Io sicuramente non mi arrendo». Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, entrando nel paddock dell'autodromo di Imola per il Gran premio. «Non voglio pensarci», ha detto Salvini davanti all'ipotesi che Imola perda la Formula 1. Intanto, col passare delle ore, sale l'attesa per la gara: «Speriamo, noi ci abbiamo messo il nostro permettendo anche alla gente di arrivare in macchina e in treno senza problemi - ha detto Salvini, riferendosi alla precettazione decisa per fare saltare lo sciopero di oggi come richiestogli dal sindaco di Imola Marco Panieri - Il tempo c'è, adesso tocca ai piloti».