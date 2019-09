Letta batte Salvini in tv: la sua intervista a Dimartedì vince la gara di audience

© RIPRODUZIONE RISERVATA

perde il duello televisivo con. Non in un dibattito, ma a distanza: nella sfida dell'audience. Il leader della Lega , infatti, ieri sera ospite in tv di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, ha fatto registrare meno ascolti di Enrico Letta , intervistato da Giovanni Floris a diMartedì su La7. Nel periodo di sovrapposizione tra le due interviste l'ex premier infatti ha raccolto 150mila spettatori in più di Salvini , 1.953.000 contro 1.804.000. Anche in termini di share Enrico Letta si è aggiudicato la partita, facendo registrare uno share medio del 7,62% contro il 7,13% del segretario della Lega