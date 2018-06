Salvini: «Giusto meno tasse ai ricchi, basta che ci guadagnino tutti»

«È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più... L'importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, e crea lavoro in più. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Il nostro obiettivo è che tutti riescano ad avere qualche lira in più nelle tasche da spendere». Così Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, ai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio1), rispondendo a una domanda sulla Flat tax.



E sui sottosegretari spiega: «Non siamo assolutamente ancora entrati nel merito, tanto meno delle vicepresidenze e dei presidenti delle commissioni». Salvini ha poi definito «il massimo della fantasia» il fatto che ieri i tre partiti del centrodestra abbiano votato in tre modi diversi. E a chi chiedeva se il centrodestra si presenterà unito alle Europee dell'anno prossimo, ha risposto che «ognuno andrà da solo, come siamo sempre andati, perché c'è il proporzionale e ognuno avrà il suo simbolo». «Finalmente - ha concluso parlando sempre delle Europee - si smonterà l'eterno inciucio tra democristiani e socialisti e forse si tornerà a parlare di un'Europa vera e non dello spread, delle banche, della finanza, di un'Europa divisa fra chi ascolta i popoli e chi ascolta i mercati».

«Altro fango dei poteri forti, altro orgoglio per me!!», aveva twittato prima il ministro Salvini riferendosi a un articolo de 'Il giornale' che parla del pezzo con cui il New York Times attacca il nuovo governo definendolo «schifoso».

