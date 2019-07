Il ministro Salvini domani visita il gattile del Verano

Una visita che, però, non trova d'accordo il Pd. «Pieno sostegno alle associazioni che sostengono gli animali randagi e in difficoltà, in particolare in questi mesi estivi, ma Salvini la deve smettere di strumentalizzarle», attacca la deputata Patrizia Prestipino. Per la parlamentare dem, «l'improvvisa escalation animalista» del vicepremier è senza ombra di dubbio «un'iniziativa lodevole», peccato però che «la tiri fuori dal cilindro proprio ora che deve distogliere l'attenzione dei media dal Russia gate e dal caso dell'orso M49». In quest'ultimo caso poi, puntualizza l'esponente democratica, «il silenzio del suo partito per l'abbattimento di un orso, patrimonio indisponibile dello Stato, è addirittura assordante. Gli animali si amano tutti e sempre e non a giorni alterni come, invece, fa Salvini per tornaconto elettorale», conclude.

Matteo Salvini visita la colonia felina più grande di Roma. Domani, mercoledì 17 luglio alle 11, il ministro dell'Interno si recherà al Gattile del Verano a Roma . Si tratta della struttura della città che ospita la più grande colonia di gatti, con ben 450 esemplari curati dall'associazione di volontariato Animal welfare onlus.Leggi anche:-> «Troppi lupi aggressivi in Italia»: dal Viminale sì all'abbattimento, gli animalisti insorgono Leggi anche:-> Salvini punta sull’appeal elettorale dell’animalismo e twitta sui cuccioli di cane L'iniziativa fa seguito allo stanziamento da parte del Viminale di un fondo da 1 milione di euro per la prevenzione e il contrasto al maltrattamento degli animali. I finanziamenti saranno distribuiti tra nove regioni (Puglia, Campania, Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Sicilia) che rispondono al requisito della presenza sul territorio di un numero di strutture per l'accoglienza di animali superiori a 50. Il finanziamento sarà calcolato in percentuale rispetto ai numeri.